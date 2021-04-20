Петербург и Ленобласть подписали соглашение о совместной переработке мусора

Губернаторы Петербурга и Ленинградской области подписали соглашение о совместной системе по обращению с отходами. Документ бал подписан сегодня в Смольном. Данная информация была предоставлена пресс-службой администрации 47 района.

В документе зафиксирован поэтапный план действий, рассчитанный до конца 2023 года. В план входит создание единой концепции по переработке мусора, синхронизация территориальных схем регионов, расположенных рядом друг с другом и создание производств по переработке отходов. Невским экологическим оператором будет осуществлена оптимизация мусорооборота и переход на экологически чистые методы переработки мусора.