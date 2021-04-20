В Петербурге 21 апреля ожидается похолодание и дождь

Потепление и солнечные дни в Санкт-Петербурге начинают сменяться похолоданием и осадками.

Синоптики сообщают, что в середине текущей недели в Петербурге ожидается снижение температуры. Во вторник, 20 апреля, в Северной столице день пройдет без осадков. Температура воздуха ночью будет составлять до +3 градусов. Однако уже днем столбик термометра поднимется до +12..+14 градусов по Цельсию.

В среду, 21 апреля, погода не очень порадует жителей Северной столицы. Температура воздуха в этот день будет составлять от +1 до +5 градусов по Цельсию. Также синоптики обещают, что в среду в городе пройдут дожди.