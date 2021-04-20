На Ярославской улице нашли живого бобра

В Петербурге заметили настоящего бобра. Местные жители нашли зверя около дома №4 по улице Ярославская утром, 20 апреля, во вторник. Об этом сообщают в Комитете по природопользованию.

Известно, что бобер сидел в арке двора, не шумел и шевелил усами. Жители дома позвонили мобильной экологической дежурной службе, а также обратились к сотрудникам жилищно-коммунальной службе. Бобра передали сотрудникам Комитета по природопользованию.

Теперь работникам предстоит выяснить, как бобер оказался во дворе жилого дома, а также провести медицинское обследование зверька. На данный момент столь далекое расстояние от естественной среды обитания остается загадкой для экспертов.