Со среды по пятницу в Петербурге ожидаются дожди

В Петербурге скоро теплая погода сменится на хмурую и дождливую. Так, с понедельника по среду в городе ожидается температура воздуха до +14 градусов без осадков, однако с 21 апреля ситуация в Северной столице изменится. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В среду, 21 апреля, погода сменится на дождливую. Температура воздуха опустится до +12 градусов, а ночью до 0 градусов. Дожди начнутся ночью и продолжатся в дневное время. Такая погода продлится в Петербурге до пятницы, 23 апреля.

Напомним, лето ожидается в Северной столице экстремально жарким, а также холодными. При этом считается, что август будет самым жарким месяцем.