Новая неделя начнется с теплой и сухой погоды

В Петербурге первые два рабочих дня недели порадуют горожан теплотой и отсутствием осадкой. Однако в середине рабочей недели погода сменится на хмурую. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозу, 19 апреля, в понедельник ожидается температура воздуха от +12 до +14 градусов. Осадков в понедельник не ожидается. Однако во вторник, 20 апреля, появится облачность, подготавливая горожан к смене погоды. Температура также немного опустится.

В ночь на среду в городе ожидается небольшой дождь, а температура воздуха опустит до +5 градусов.