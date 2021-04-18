Воскресенье порадует петербуржцев солнечной погодкой без осадков

В Петербурге в воскресенье, 18 апреля, ожидается теплая и сухая погода. В городе воздух прогреется до +16 градусов, а в области до +18 градусов. Осадков при этом не ожидается. Об этом сообщает Михаил Леус, главный специалист центра «Фобос».

Согласно прогнозу, в Петербурге днем температура воздуха будет держаться в пределах +14…+16 градусов. В Ленинградской области воздух прогреется еще больше – до +18 градусов. Также ожидается небольшой ветер со скорость 5-10 метров в секунду.

Примечательно, что климатическая норма сегодня, 18 апреля, будет превышена на 4-5 градусов.