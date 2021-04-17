Субботняя погода продлится в Петербурге до 21 апреля

В Петербурге продлится хорошая погода. Солнечные дни без осадков ждут петербуржцев с 17 по 21 апреля. Об этом сообщает Михаил Леус, главный специалист центра погода «Фобос».

В субботу, 17 апреля, в городе была хорошая погода. Такая же ожидается и завтра, в воскресенье. Ожидается температура воздуха от +14 до +16 градусов, а в области до +17 градусов. При этом ожидается минимальная облачность и отсутствие осадков.

Такая погода сохранится в городе до 21 апреля. В среду безоблачная погода сменится облаками и высокой вероятностью дождя.