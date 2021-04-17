17 апреля жителей Петербурга ожидает порывистый ветер

На погоду в Северной столице окажет влияние гребень скандинавского антициклона. В городе будет облачно, возможны осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Несмотря на северо-восточный ветер, скорость порывов которого достигнет 5-10 метров в секунду, воздух прогреется до +14…+16 градусов. Атмосферное давление существенно превысит норму – оно составит 773 мм рт.ст.

В выходные в городе будет тепло и ясно. В воскресенье, 18 апреля, столбики термометров могут подняться до отметки +15.