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Новый циклон прогонит из Петербурга осадки

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© Фото: pixabay.com

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Однако температура останется на прежнем уровне.

На погоду в Петербурге оказывает влияние новый циклон из Скандинавии. Гребень скандинавского антициклона прогонит из города осадки. При этом температура воздуха останется такой же. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос».

Согласно прогнозу, антициклон разгонит облака над Петербургом. При этом температура воздуха будет держаться также, как и сейчас, в пределах +8…+10 градусов. Синоптики отмечают, что температурные показатели уже близки к климатической норме. Кроме того, в городе ожидается ветер. Порывы северо-восточного ветра достигнут девяти метров в секунду.

К концу недели погода сменится, по традиции, в связи с влиянием нового циклона.

 

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