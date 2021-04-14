В Ленинградском зоопарке умерла белая медведица Услада

В Петербурге умерла белая медведица. Самка по кличке Услада была одной из старейших в мире. О гибели подопечной сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Медведица погибла во вторник, 13 апреля, на 34-м году жизни. Сотрудники зоопарка вспоминают, что Услада прожила долгу и счастливую жизнь. Примечательно, что средняя продолжительность жизни у этих особей около 25 лет. В зоопарке медведица прожила 28 лет, прибыв из Казанского зооботсада.

Кроме того, в Ленинградском зоопарке Услада встретилась с самцом по кличке Меньшиков. Сотрудники зоопарка вспоминают, что у них была гармоничная пара. За всю жизнь белая медведица родила 16 медвежат, которые живут в зоопарках всего мира.