Летом вблизи Лисьего Носа появится детский экомаршрут

В Петербурге планируют открыть новый детский экологический маршрут. Он появится летом 2021 года на территории побережья заказника «Северное побережье Невской губы". Длина тропы составит два километра. Об этом сообщается в Смольном.

Известно, что открытие тропы намечено на июль этого года. Инициатором создания маршрута для детей стали местные жители Лисьего Носа.

«Уверен, такой маршрут привлечет жителей всех районов. На карте Петербурга появится еще одна точка притяжения, в том числе и для гостей нашего города», - добавил Александр Беглов, губернатор Петербурга.