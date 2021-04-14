В среду в городе ожидается похолодание и дождь

В Петербурге продолжает холодать. На погоду в городе оказывает влияние тыловая, холодная, часть циклона. Так, в среду, 14 апреля, в Северной столице ожидается похолодание и возможные осадки. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Согласно прогнозу, 14 апреля в Петербурге воздух прогреется лишь до +10 градусов. При этом ожидается облачная с редкими прояснениями погода. Временами возможны осадки в виде дождя. Примечательно, что синоптики отмечают о приближении погоды к климатической норме.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о превышения климатической нормы 12 апреля.