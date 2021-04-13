В Петербурге изменят территориальную схему обращения с отходами

Пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга сообщает, что власти города приняли решение о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами. Обсуждение проекта началось 12 апреля и продлится до 13 мая.

Согласно нововведению, теперь Северная столица не будет делиться на две половины. Так, вместо двух зон деятельности будет только одна.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что данное решение принято на основании того, что необходимо сохранить принципы единства городского хозяйства. В комитете объяснили, что из-за наличия двух юридических лиц увеличиваются стоимость коммунальной услуги, а также неравномерные тарифы жителям города на Неве.