В Петербурге 12 апреля ожидается очередной температурный рекорд

В Северной столице понедельник может стать самым теплым днем. 12 апреля синоптики прогнозируют очередной температурный рекорд. Воздух в течение дня должен прогреться до +18 градусов. Об этом сообщают специалисты центра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу, на погоду в Петербурге оказывает влияние циклон «Вилкен». Теплый сектор атлантического циклона должен принести в город температурный рекорд. При этом в Ленинградской области воздух может прогреться до +19 градусов.

Кроме того, в понедельник не ожидается осадков.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о переменчивости циклонов на предыдущей и текущей неделях.