13 апреля в Петербурге откроют еще 13 садов, парков и скверов

В Петербурге продолжают открывать парки, сады и скверы, которые были ранее закрыты на весеннюю просушку после зимних снегопадов. Новую партию территорий откроют во вторник, 13 апреля. Всего завтра откроют 13 мест.
Кроме того, в понедельник, 12 апреля, после завершения работ по просушке открыли вход в сад Василеоостровец. Об этом сообщает Комитет по благоустройству Петербурга.
Также в среду, 14 апреля, в городе для посетителей открою парк на улице Инструментальщиков, 15.
Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о закрытии 87 зеленых зон города для проведения работ по просушке дорожек и газонов.