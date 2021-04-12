13 апреля в Петербурге откроют еще 13 садов, парков и скверов

В Петербурге продолжают открывать парки, сады и скверы, которые были ранее закрыты на весеннюю просушку после зимних снегопадов. Новую партию территорий откроют во вторник, 13 апреля. Всего завтра откроют 13 мест.

Кроме того, в понедельник, 12 апреля, после завершения работ по просушке открыли вход в сад Василеоостровец. Об этом сообщает Комитет по благоустройству Петербурга.

Также в среду, 14 апреля, в городе для посетителей открою парк на улице Инструментальщиков, 15.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о закрытии 87 зеленых зон города для проведения работ по просушке дорожек и газонов.