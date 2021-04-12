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В понедельник петербуржцев ждет рекордное потепление

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© Фото: baltphoto.ru

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Температура воздуха в Петербурге резко повысится до +18 градусов.

В понедельник, 12 апреля, в Санкт-Петербург прибудет теплый сектор атлантического циклона «Вилкен», который и повлияет на погоду в этот день. Именно он может принести рекордный показатель температуры в город этой весны.

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил, что сегодня в Северной столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в городе резко повысится до +18 градусов по Цельсию, а в Ленинградской области столбик термометра поднимется до +19 градусов по Цельсию.

«С такими показателями сегодняшний день станет самым теплым с начала года», — заявил Михаил Леус.

Синоптик также напомнил, что самым теплым днем этой весны было 28 марта, когда температура воздуха составляла 14,3 градуса.

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