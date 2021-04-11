В понедельник петербуржцам обещают до +17 градусов

Неделя начнется в Петербурге с нового циклона. Так, в понедельник ожидается резкое потепление в городе. Об этом сообщает Александр Колесов, ведущий синоптик Северной столицы.

Согласно прогнозу, в понедельник, 12 апреля, в Петербург придет новый циклон, который принесет резкое потепление. Температура будет держаться днем в пределах +15…+17 градусов. Однако теплая погода быстро сменится новый циклоном, который принесет на неделе похолодание в Петербург.

На данный момент в городе часто меняется температура, так как сейчас наблюдается череда быстро меняющихся циклонов.