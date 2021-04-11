Найденной в Крюковом канале нерпой оказался пропавший тюлененок

В Петербурге удалось найти и поймать, пропавшего несколько дней назад тюлененка. Малыш спрятался в водах Крюкова канала у Никольского собора. Он прятался под водой, и грелся на льдинках. Иногда его видели охотящимся на рыбу, однако на малыша нападали чайки, и он был совсем истощен.

«Вчера, он устроился на ночлег на льду у Новой Голландии и около полуночи его уже пыталась поймать Поисково - Спасательная служба Санкт-Петербурга. Но малыш испугался лодки и уплыл», - отмечали в соцсетях.

Тюлененка искали последние сутки сотрудники петербургского "Фонда друзей балтийской нерпы" и специалисты отряда "Кошкиспас". В результате, благодаря бдительным гражданам и слаженной работе спасателей, малыша удалось вернуть в центр спасения.