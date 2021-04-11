В воскресенье в Петербурге потеплеет до +11 градусов

В Петербурге потеплеет, и температура днем будет держаться выше нормы. Причиной изменения температуры стал антициклон. Об этом сообщает Михаил Леус главный синоптик центра «Фобос».

Согласно прогнозу, антициклон уменьшит количество облаков, местами они исчезнут полностью. Также в городе повысится атмосферное давление. Вероятность осадков сведется к минимуму.

Как написал синоптик в Facebook, 11 апреля, в воскресенье, в городе поднимется температура до +11 градусов. В течение дня температура будет держаться выше нормы – от +9 до + 11 градусов. Кроме того, в городе ожидается западный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.