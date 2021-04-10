На небе Петербурга заметили тропические облака

В Петербурге заметили необычные, но опасные облака. Фотографии разместили очевидцы в субботу, 10 апреля, в Telegram-канале «Астро Фото Болото». На кадрах заметны тропические облака, предвещающие бури.

Очевидцы заметили облака странной формы вечером, в субботу. Специалисты отметили, что это мамматусы, которые преимущественно появляются в тропических широтах. обычно они обозначают, что скоро будет буря.

«Сегодня еще и гроза была, в районе Полюстрово один раз молния сверкнула и гром», – комментируют очевидцы.

Синоптики отмечают, что такие облака действительно опасное явление, так как после них в городе может измениться направление ветра, а также порывы ветра могут усилиться. Кроме того, может появиться шаровая молния.