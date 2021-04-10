Рыбак заметил нерпенка у Никольского собора

В Петербурге рыбак заметил детеныша нерпы в Крюковом канале. Малыш плавал в водоеме у Никольского собора. Мужчина обратился в службу спасения нерп и тюленей. Об этом сообщает Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Известно, что нерпенок активно плавал и питался рыбой, однако на него часто нападали чайки. Как детеныш нерпы попал в водоем остается только догадываться.

На данный момент специалисты из службы спасения пытаются поймать малыша, а также оказать ему помощь. После осмотра нерпенка будет принято решение, куда направить животное.

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