В выходные петербуржцев ожидает потепление до +10 градусов

В ближайшие выходные в Северную столицу придет тепло. Температура воздуха поднимется до +10 градусов. Дожди закончатся к концу недели.

По информации, предоставленной «Северо-Западным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 апреля в Петербурге будет облачно с прояснениями. Ближе к вечеру ожидаются осадки. Днем воздух прогреется до +7 градусов.

В субботу 10 апреля погода будет облачной, возможны умеренные осадки в виде дождя. Ночью заморозков не ожидается. Температура воздуха днем достигнет отметки +6 - +8 градусов.

11 апреля пройдет без осадков, столбики термометров покажут +10 градусов.