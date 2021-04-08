В пятницу петербуржцев ждет сильный ветер

В пятницу, 9 апреля, в Санкт-Петербурге ожидается сильный ветер юго-западного и южного ветра, скорость которого будет достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области.

Спасатели рекомендуют жителям Северной столицы не открывать окна, а также убрать вещи с балконов и загнать машины в гараж или на подземные паркинги. Также в МЧС рекомендуют держаться подальше от деревьев и рекламных щитов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с понедельника, 12 апреля, в Петербурге ожидается резкое потепление до +17 градусов. Однако потом в городе на Неве снова наступит похолодание.