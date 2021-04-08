Новая неделя в Петербурге начнется с резкого потепления до +17 градусов

Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга, сообщил, что в понедельник, 12 апреля, в Северной столице ожидается резкое потепление. Температура воздуха в этот день прогреется до +17 градусов по Цельсию.

Также синоптик отметил, что во власти циклонов находится огромная территория. В связи с этим погода в городе на Неве продолжает оставаться нестабильной — сначала светит солнце, после идет дожди, в некоторых районах может идти град.

В первый день предстоящей недели ожидается приход нового циклона, который принесет в регион теплый воздух. В связи с этим температура воздуха будет составлять от 15 до 17 градусов тепла. Однако после этого ожидается похолодание.