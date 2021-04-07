До выходных в Петербурге будет прохладно и снежно

В Петербурге на неделе ожидается продолжение прохладной погоды. До выходных петербуржцев ожидают осадки в виде снега. Возвращение тепла стоит ждать лишь к выходным. Об этом сообщает Александр Колесов, главный синоптик «Гидрометцентра».

На погоду в Петербурге продолжает оказывать влияние скандинавский циклон.

«Дело в том, что циклон занимает всю территорию, покрывает Скандинавию. Циклон малоподвижен, получается, что он никуда не уходит, и холодная воздушная масса заходит в Петербург. На этой неделе ночные температуры воздуха близки к 0 градусам, дневная температура будет варьироваться и зависеть от осадков», — отметил синоптик.

На выходных ожидается потепление до +10 градусов.