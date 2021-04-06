В Петербурге продолжают бороться с экологией

В Петербурге экологические проблемы приобретают более острый характер. Для уменьшения гор мусора с полигонов в городе успешно функционирует сортировочный комплекс компании «РРК». Сюда привозят тонны бумаги и картона для сортировки и киповки. Об этом сообщает гендиректор ООО «РРК» Николай Когинов.

«Сейчас много частников привозят, потому что экология очень важна. Тем более, что мы за это платим деньги», — отметил генеральный директор.

Кроме того, экоактивисты привозят сырье. Так, петербурженка привезла 17 кг макулатуры. Однако весы комплекса показали цифру в два раза меньше. Система центра работает так, что за каждый килограмм начисляются баллы. Баллы используют для благотворительных посадок.