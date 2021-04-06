Петербуржцам обещают 7 апреля мокрый снег с дождем

В Петербурге в среду, 7 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Воздух прогреется до +8 градусов. Однако будет прохладно из-за осадков в виде мокрого снега с дождем. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно прогнозу, ночью температура опустится до +1…+4 градусов, а днем температура поднимется до +3…+8 градусов. В среду, 7 апреля, ожидается юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Также на дорогах возможно появление гололедицы.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о влиянии холодной тыловой части циклона на погоду в городе. Центр циклона находится в Скандинавии и приносит осадки в Петербург.