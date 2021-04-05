Петербуржцев предупреждают о сильном ветре в начале недели

По информации, предоставленной региональными управлениями МЧС России по Петербургу и Ленинградской области, в первый день новой недели жителей регионов ожидает сильный ветер. Петербуржцев предупреждают об опасности и просят быть внимательными.

В понедельник, 5 апреля, в Петербурге и Ленинградской области будет облачно, с прояснениями. Скорость порывов ветра достигнет 15-17 м/с. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега. Столбики термометров достигнут отметки +5-+10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.