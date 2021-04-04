В воскресенье в Петербурге ожидается усиление ветра

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в воскресенье, 4 апреля, в Северной столице вечером ожидается усиление ветра. Ожидается юго-западный ветер, скорость которого составит до 15 метров в секунду.

Синоптики и спасатели предупреждают петербуржцев о том, что необходимо соблюдать особую осторожность при движении по городу. Также водителям советуют не ставить свои автомобили около деревьев. Рекомендуется загнать их в гараж.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщает, что ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщало о том, что после окончания отопительного сезона, после 3 мая, ожидается стабильно теплая погода.