Синоптики Петербурга сообщили, когда в городе наступит потепление

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторинry окружающей среды» сообщило, когда же в Санкт-Петербурге наступит стабильная теплая погода. Также синоптики отметили, что понятие потепление нечеткое, которое плохо воспринимается в условиях городского климата из-за плохой устойчивости.

Таким образом, синоптики выделили несколько развитий событий прихода теплой погоды в Северную столицу. Одним из таких эксперты выделили то, что устойчивый переход температуры воздуха наступит после окончания отопительного сезона — 3 мая. А также переход через порог 15 градусов, ожидается 9 июня.

Однако синоптики пока не могут точно спрогнозировать наступление теплой погоды в весенне-летнем сезоне.