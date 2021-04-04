В Петербурге 4 апреля ожидается мокрый снег и теплая погода

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил, что в Санкт-Петербурге ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, местами дождя.

В воскресенье, 4 апреля, влияние на предстоящую погоду окажет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт, который будет постепенно закрывать небо плотными облаками.

Сегодня температура воздуха в Северной столице будет составлять от +5 до +7 градусов по Цельсию. В Ленинградской области столбик термометра повысится до +8 градусов по Цельсию. Ожидается юго-западный ветер, скорость которого будет составлять от 5 до 10 метров в секунду. В течение всего дня атмосферное давление будет резко падать.