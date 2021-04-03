В апреле петербуржцев ожидает теплая погода

В Петербурге ожидается превышение температурных норм в апреле. Синоптики также прогнозируют обильные осадки. Об этом сообщает ФГБУ «Севера-Западное УГМС».

Согласно прогнозам управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Северо-Западном регионе, в апреле ожидается среднемесячная температура в +4 градуса, что превышает норму на 1-2 градуса. Кроме того, в текущем месяце ожидается превышение нормы осадков на 110-150%.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о ветре и снеге с дождем, ожидающем петербуржцев 3 апреля, в субботу. При этом в пятницу, в Петербурге была сильна метель.