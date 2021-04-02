Петербуржцев ждет жаркое лето

В Петербурге прогнозируют теплую погоду летом, особенно жарким должен выдастся август. Об этом сообщают в Гидрометцентре.

Согласно прогнозу, среднемесячная температура июня будет держаться в пределах нормы около 15,6 градусов. При этом днем в среднем будет 20,1 градус тепла, а ночью 11,4 градуса. В следующем месяце лета, в июле, средняя температура повысится до 17,7 градусов.

Кроме того, август ожидается самым жарким месяцем. Вероятность такого развития событий, по прогнозам метеорологов, составляет 60%. Обычно средняя температура августа составляет 16,2%.

Более точные прогнозы на август появятся в начале лета. При этом начало весны уже зафиксировало два новых температурных рекорда, общая теплый год.