Под Петербургом нашли скопление мусора высотой в три этажа

В Ленинградской области на Волхонском шоссе специалисты Росприроднадзора нашли мусорные завалы высотой в трехэтажное здание. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После обращения местных жителей Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку.

"В ходе осмотра государственные инспекторы обнаружили на участке площадью более 10 га строительные и твердые коммунальные отходы, оргтехнику, электрические провода, арматуру и т.д. Высота вала достигает 10 метров, что сравнимо с трехэтажным домом", - отмечают в пресс-службе.

Известно, что участком владеет ООО "Аква-Марин", не имеющая положительного заключения государственной экологической экспертизы. К тому же, на месте найдены сломанные березы и разбросанные вокруг мешки со строительными отходами.