В апреле петербуржцев ждет благоприятно теплая погода

Александр Колесов, главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сообщил, какая погода ожидает жителей Северной столицы и Ленинградской области в апреле. По словам эксперта, нынешний месяц будет очень теплым.

«Температура в ближайшие дни будет не слишком высокой, но весна все равно набирает обороты. Сейчас дневные температуры держатся на уровне от +4 до +9 градусов по Цельсию», — заявил Колесов. Также синоптик заявил, что в предстоящие три дня температура не будет сильно меняться, но в ночное время столбик термометра начнет опускаться до минусовых значений.

Кроме того, эксперт отметил, что самая теплая погода придется на конец апреля. В этот период температура воздуха прогреется до +12..+18 градусов по Цельсию.