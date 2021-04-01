В Финском заливе обнаружили истощенного детеныша серого тюленя

В ночь на 1 апреля в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на территории Водоканала в Репино привезли детеныша тюленя.

По информации, опубликованной на страничке фонда в социальной сети «ВКонтакте», в Центр обратились сотрудники порта Усть-Луга. По их слова, детеныш тюленя был обнаружен на берегу Финского залива. На место прибыли эксперты, которые отметили, что животное является самцом серого тюленя возрастом 3,5 - 4 недель с сильным истощением.

Тюлень был доставлен в центр, где за ним наблюдают специалисты. Животное поместили в карантинный блок для прохождения лечения.