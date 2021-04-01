Специалисты очистили самый загрязненный участок Невы

Уборка акватории Невы в районе дома 64 по Свердловской набережной была проведена специалистами ГУП «Экострой». Данная информация была предоставлена Комитетом по природопользованию Петербурга.

Раннее эта территория получила славу «самого замусоренного» участка на Неве. В социальных сетях петербуржцы многократно высказывали недовольство поводу куч бытового мусора, который свален на льду, включая пластик и покрышки. В связи с потеплением лед исчез, и специалисты смогли избавится от скопившегося мусора.

Во время уборки экологи собрали с акватории около 6 кубометров наплавного мусора.