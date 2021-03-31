С 1 апреля из Петербурга уйдут дожди

В Петербурге кончается дождливая погода. Уходящий март заберет с собой дождь. 1 апреля в городе ожидается без осадков. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Согласно прогнозу, 1 апреля, в четверг, в Петербурге воздух прогреется до +7 градусов тепла, а ночью опустится до -1 градуса. При этом осадков в городе не ожидается. Однако погодную идиллию нарушит ветер, который будет дуть с северо-запада.

Известно, что атмосферное давление будет почти неизменным в течение дня и будет держаться в пределах нормы.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о надвигающемся циклоне, который принесет в Петербург дождь на 31 марта, в среду.