Из-за надвигающегося циклона 31 марта в Петербурге ожидается дождь

В Санкт-Петербург, в среду, 31 марта, придет холодный циклон, вследствие чего небо будет затянуто облаками. Однако по заявлениям синоптиков, ждать проливных дождей не стоит. Иногда облака будут рассеиваться, показывая голубое небо.

«В последний день уходящего марта синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тыловая, более холодная часть циклона. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут кратковременные дожди», — заявил ведущий специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Северной столице сегодня поднимется до 5-7 градусов тепла, в Ленинградской области — 3-8 градусов выше нуля.