В Ленобласти продолжается рекультивация полигона «Красный Бор»

Полигон «Красный Бор», который находится в Ленинградской области, до сих пор рекультивируют. Проект будет готов к декабрю нынешнего года. Михаил Щербаков, глава управления экологического инжиниринга входящего в структуру «Росатома» ФГУП «Федеральный экологический оператор», сообщил, что сдача объекта состоится лишь в том случае, если пройдет все положенные экспертизы.

«Сейчас работы по рекультивации не производятся, разрабатывается проект. Сроки сдачи проекта с прохождением всех экспертиз – как экологической, так и Главгосэкспертизы, — в декабре месяце», — сообщил глава управления.

Также Щербаков добавил, что все планируемые работы по рекультивации будут завершены в полном объеме.