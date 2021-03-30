На полигоне «Красный Бор» проходит совещание по экологическим вопросам агломерации Петербурга и области

На полигоне «Красный Бор» состоялось совещание по экологическим вопросам агломерации Петербурга и Ленинградской области. На совещании присутствует вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко.

На совещании приняли решение обнести стеной территорию «Красного Бора». Это станет первым этапом рекультивации полигона, где хранятся опасные отходы. В дальнейшем специалистом будет необходимо очистить площадь в 340 тысяч кубометров, на которой долгое время находятся жидкие отходы.

«Благодаря президенту России удалось найти решение главной экологической проблемы Северо-Запада России, полигона "Красный Бор". В ближайшие годы "Красный Бор" перестанет представлять угрозу экологи и здоровью жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А город сэкономит значительные средства на обслуживании полигона», - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.