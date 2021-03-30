В Петербург пришли дожди, но тепло еще останется в городе

В Северной столице во вторник, 30 марта, ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде дождя. Однако это не помешает воздуху прогреться выше климатической нормы на 6-7 градусов. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос».

Согласно прогнозу, в городе ожидаются небольшие дожди и облачная погода. При этом воздух прогреется до +7…+9 градусов, что выше климатической нормы на 6-7 единиц. Однако юго-западный порывистый ветер не даст петербуржцам насладиться теплом. Порывы ветра могут достигать 9 метров в секунду.

На данный момент на погоду в городе влияет теплый сектор циклонического вихря, центр которого окажется над Кольским полуостровом.