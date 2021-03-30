В Петербурге 30 марта объявлено штормовое предупреждение

В Северной столице и Ленинградской области региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение на вторник, 30 марта. Об этом сообщает Северо-Западное УГМС.

Согласно информации, представленной на сайте ведомства, в городе ожидается западный ветер, порывы которого могут достигать во вторник, 30 марта, 15-20 метров в секунду.

В МЧС советуют убрать вещи с балкона и закрывать плотнее окна и двери, а также обходить стороной рекламные щиты. Автомобилистам следует парковать машины вдали от деревьев, а лучше всего переставить в гараж.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о возможном сильном ветре во вторник, 30 марта.