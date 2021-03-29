Во вторник в Петербурге ожидается штормовой ветер

В Петербурге ожидается сильный ветер во вторник, 30 марта. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Согласно прогнозу, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Ветер будет южный, а местами юго-западный. В управлении МЧС предупреждают, что до завтра лучше убрать вещи с балкона, а окна лучше закрыть. Автовладельцам спасатели рекомендуют парковать машины вдали от деревьев. Прохожим следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие строения.

Кроме того, в МЧС напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01".