Впервые за 5 лет воздух в Петербурге прогрелся 28 марта выше 14 градусов

В Петербурге в воскресенье, 28 марта, установился суточный температурный рекорд. Воздух прогрелся до +14,1 градусов. Ранее подобная температура в Петербурге была зафиксирована 28 марта 2016 года. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий метеоролог центра прогнозов «Фобос».

Предыдущий рекорд, установленный в 2016 году, достиг отметки в 13,9 градусов тепла. Новый рекорд зафиксировали к концу дня, 28 марта. Столбик термометра поднялся в Северной столице до +14,1 градусов.

Напомним, 24 марта в Петербурге был установлен еще один температурный рекорд, державшийся в городе более 80 лет.