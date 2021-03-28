В Санкт-Петербурге воскресенье будет дождливым тёплым

В Санкт-Петербурге в воскресенье погода ожидается немного дождливой и переменная облачность. Об этом информируют в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По сообщениям из ведомства со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночь с субботы на воскресенье, с 27 на 28 марта осадков не ожидается. Однако в конце воскресного дня ожидается небольшой дождь.

Также днём ветер будет южный, юго-восточный, его скорость составит до 11 метров в секунду. Температура воздуха днём ожидается до 11 градусов тепла. На дорогах Санкт-Петербурга будет гололедица, атмосферное давление почти не ожидает никаких изменений.