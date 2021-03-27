Воскресенье порадует петербуржцев теплой погодой

ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в воскресенье, 28 марта, в Санкт-Петербурге ожидается теплая весенняя погода с плюсовой температурой. Однако возможны кратковременные дожди в этот день.

Завтра температура воздуха в городе днем поднимется до 11 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 0..+2 градусов по Цельсию. Днем ожидается умеренный ветер, скорость порывов которого будет составлять от 4 до 10 метров в секунду, а ночью скорость ветра достигнет 6-11 метров в секунду.