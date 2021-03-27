В Санкт-Петербурге 27 марта не ожидается осадков

В Санкт-Петербурге сегодня, 27 марта, в субботу ожидается гребень антициклона. Об этом сообщил утром ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

"Его стараниями в небе будет проплывать разрозненные облака и обойдется без осадков. Утром местами возможны туманы", - сообщил специалист.Температура воздуха днём будет от плюс восьми до плюс десяти градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет иметь слабый рост, оно достигнет 766 мм рт. ст.