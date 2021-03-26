Выходные в Петербурге начнутся с густого тумана

В Петербурге в субботу, 27 марта, ожидается густой туман и плохая видимость, а также порывистый ветер от 5 до 20 метров в секунду. Об этом сообщает региональное управление МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Петербуржцев предупреждают о плохой видимости в первый выходной день. Особенно осторожными следует быть автовладельцам, так как видимость на дороге в течение дня составит максимум 500 метров. Как сообщает пресс-служба ведомства, водителям рекоммендуют соблюдать скоростной режим, а лучше воздержать от поездок на машине. Также следует не забывать про габаритные огни и противотуманные фары.

Кроме того, Северо-Западное УГМС прогнозирует 27 марта сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду.