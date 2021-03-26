«Час Земли» пройдет в Петербурге 27 марта

В Петербурге состоится ежегодная акция «Час Земли». Экологическая акция пройдет 27 марта, в субботу. По традиции в городе отключат подсветку многих известных зданий. Об этом сообщает заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города.

Так, Роман Волковский сообщил региональному пресс-центру, что более 40 исторических зданий останутся без подсветки в субботний вечер. Среди них, например, Меншиковский дворец, Кунсткамера, Эрмитаж, Главный штаб и Институт Культуры. Кроме того, подсветку отключат на нескольких мостах.

«27 марта в "Час Земли" в Петербурге отключат подсветку более 40 знаковых сооружений. Цель этой акции заключается не столько в экономии электроэнергии путем ее отключения, сколько в привлечении внимания к вопросам необходимости ответственного подхода к ресурсам нашей планеты и к природе», - отметил заместитель председателя.